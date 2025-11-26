В Саратове почтили память выдающего ученого-генетика Николая Вавилова

просмотров: 53

Сегодня исполнилось 138 лет со дня рождения ученого с мировым именем, академика Николая Вавилова, чья жизнь и важнейшие научные открытия напрямую связаны с Саратовом.Выдающийся генетик, селекционер, ботаник, систематик, агроном и эволюционист жил и работал в Саратове с 1917 по 1921 годы. Здесь Николай Вавилов сформулировал «Закон гомологических рядов наследственной изменчивости», который стал важным инструментом для предсказания и поиска новых форм растений.Кроме этого, в Саратове Николай Вавилов начал работу над формированием самой крупной в мире коллекции семян культурных растений. Сегодня эта коллекция – достояние страны и основа ее продовольственной безопасности.Сегодня, в 138 годовщину дня рождения выдающего ученого, преподаватели и студенты Вавиловского университета, представители научной аграрной школы, Общественного совета при минсельхозе области, профсоюза АПК Саратовской области и журналисты вместе с зампредом Правительства области – министром сельского хозяйства Романом Ковальским почтили память и отдали дань уважения его таланту, возложив цветы к памятнику-кенотафу Николая Вавилова.«Сегодня мы можем смело говорить, что Николай Вавилов – одна из самых значительных фигур в истории науки 20-го века. И наш долг – сберечь и приумножить научное наследие Николая Ивановича Вавилова и передать его будущим поколениям», - подчеркнул Роман Ковальский.