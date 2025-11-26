26 ноября 2025 СРЕДА
11:30 | 26 ноября
В Саратове почтили память выдающего ученого-генетика Николая Вавилова
10:30 | 26 ноября
В Саратове охраной важных объектов займутся спецгруппы
09:28 | 26 ноября
В посёлке Расково города Саратова завершился капитальный ремонт школы
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
Сегодня исполнилось 138 лет со дня рождения ученого с мировым именем, академика Николая Вавилова, чья жизнь и важнейшие научные открытия напрямую связаны с Саратовом.

Выдающийся генетик, селекционер, ботаник, систематик, агроном и эволюционист жил и работал в Саратове с 1917 по 1921 годы. Здесь Николай Вавилов сформулировал «Закон гомологических рядов наследственной изменчивости», который стал важным инструментом для предсказания и поиска новых форм растений.

Кроме этого, в Саратове Николай Вавилов начал работу над формированием самой крупной в мире коллекции семян культурных растений. Сегодня эта коллекция – достояние страны и основа ее продовольственной безопасности.

Сегодня, в 138 годовщину дня рождения выдающего ученого, преподаватели и студенты Вавиловского университета, представители научной аграрной школы, Общественного совета при минсельхозе области, профсоюза АПК Саратовской области и журналисты вместе с зампредом Правительства области – министром сельского хозяйства Романом Ковальским почтили память и отдали дань уважения его таланту, возложив цветы к памятнику-кенотафу Николая Вавилова.

«Сегодня мы можем смело говорить, что Николай Вавилов – одна из самых значительных фигур в истории науки 20-го века. И наш долг – сберечь и приумножить научное наследие Николая Ивановича Вавилова и передать его будущим поколениям», - подчеркнул Роман Ковальский.