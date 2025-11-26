В Саратове охраной важных объектов займутся спецгруппы

26 ноября 2025 СРЕДА
Министерством обороны РФ объявлен набор граждан в мобильные огневые группы для защиты и охраны промышленных объектов, в том числе на территории г. Саратова.

В непосредственную задачу мобильных групп будет входить охрана предприятий и их продукции от атак БПЛА. Гарантируется контракт с Министерством обороны в качестве резервиста. Резервисты проходят профессиональную переподготовку на полигоне, далее убывают непосредственно на территорию предприятия. Первое дежурство 45 дней. По окончанию сборов все резервисты убывают на места постоянного проживания.

На период сборов за резервистами сохраняются рабочие места и средняя заработная плата. Они обеспечиваются необходимым продовольствием, обмундированием.

Министерством обороны РФ резервистам выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве (от 3 до 6 тыс. руб. ежемесячно), так и за участие в сборах (до 56 тыс. руб. ежемесячно).

Важно! В специальной военной операции резервисты участие не принимают, они задействуются исключительно для охраны объектов на территории Саратовской области.

Требования: мужчины до 52 лет, гражданство РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние здоровья.

Обращаться в военный комиссариат Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Мирный переулок, д.12.; телефон дежурного: 8(8452)26-20-66, 74-56-28.

Военный комиссариат Заводского и Октябрьского районов: г. Саратов, пр-кт Энтузиастов, д. 64«А». Телефон дежурного: 8(8452)92-14-51, 92-27-50.

Военный комиссариат Кировского, Волжского и Фрунзенского районов : г. Саратов, ул. Симбирцева, д. 9. Телефон дежурного : 8(8452)20-05-14, 20-27-83.

Военный комиссариат Гагаринского и Ленинского района: г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 1 «Б». Телефон дежурного: 8 (8452)63-16-87, 63-07-82.

По информации военного комиссариата Саратовской области