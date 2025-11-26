В посёлке Расково города Саратова завершился капитальный ремонт школы

просмотров: 82

В посёлке Расково города Саратова завершился масштабный капитальный ремонт местной школы, реализованный в рамках федеральной программы «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. С 1 сентября более 170 учеников начали учиться в полностью обновленном здании. На обновление школы было выделено более 57 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.В ходе ремонта были полностью заменены инженерные системы — электропроводка, освещение, системы отопления и канализации. Капитально отремонтированы учебные кабинеты, спортивный зал, санузлы и пищеблок. В рамках программы модернизирована столовая: количество посадочных мест увеличено на 20, организовано разделение на горячий и холодный цеха для оптимизации процесса приготовления пищи.«Вернувшись спустя годы в стены родной школы, я был приятно удивлен изменениями, произошедшими с ней. Небольшое здание кажется стало выше и шире, уютнее, комфортнее: светлые оборудованные классы, просторный спортивный зал. Мы с семьей и друзьями являемся сторонниками здорового и активного образа жизни, и администрация предоставила возможность тренироваться в обновленном спортивном зале. Это замечательно, когда школа становится настоящим центром притяжения для всего поселка — и для детей, и для взрослых», - отметил Вячеслав Яковлев, бывший ученик и родитель учеников школы.После ремонта школа получила не только обновленные помещения, но и современное оснащение. В учебных классах установлены мультимедийные доски, полностью обустроена современная библиотека. Школа стала местом открытия центра "Точка роста", где дети могут заниматься проектной деятельностью и исследованиями.Также в школе работают кружки по робототехнике, ведется ранняя профориентационная подготовка, действуют группы продленного дня. Спортивный зал после ремонта стал многофункциональным пространством для занятий физкультурой и спортивными секциями.«Когда школа, где учатся мои дети, попала в программу капремонта, мы, родители, конечно же, обрадовались. И сегодня видим прекрасный результат: безопасная территория с новым ограждением, современные классы с интерактивным оборудованием, уютная столовая. Уверена, что в таких условиях наши дети смогут раскрыть все свои таланты», — поделилась впечатлениями многодетная мама Ирина Кононыхина.Капитальный ремонт не только преобразил инфраструктуру школы, но и создал современную образовательную среду, которая объединяет разные поколения жителей Расково и открывает новые возможности для развития детей.