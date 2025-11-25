Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе

просмотров: 111

Программа реализуется при личной поддержке губернатора Романа Бусаргина и охватывает людей с онкологическими, эндокринологическими и ревматологическими диагнозами.Благодаря увеличению финансирования всё большее число жителей региона получает лекарства, способные не только замедлить прогрессирование болезни, но и значительно улучшить повседневное самочувствие.На сегодняшний день право на бесплатное получение лекарств, включая редкие и высокозатратные медикаменты, имеют более 307 тысяч льготников. Объём средств, выделяемых из областного бюджета на льготное лекарственное обеспечение, растёт с каждым годом. Дополнительные ассигнования направляются на целевые закупки в приоритетных направлениях здравоохранения.Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков отметил:«Для обеспечения региональных льгот в течение года предусмотрено более 5 млрд рублей. Основные категории – пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и онкологией».Складская система регионального здравоохранения сегодня поддерживает трёхмесячный запас необходимых медикаментов. Уже в декабре специалисты приступают к подготовке технических заданий на закупку лекарств на следующий год, что позволяет обеспечить стабильность поставок и своевременность лечения.