25 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
11:35 | 25 ноября
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10:30 | 25 ноября
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
09:43 | 25 ноября
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе

Новости / Здоровье
В Саратовской области продолжает действовать масштабная региональная инициатива, направленная на обеспечение пациентов с хроническими заболеваниями жизненно необходимыми и дорогостоящими препаратами.



Программа реализуется при личной поддержке губернатора Романа Бусаргина и охватывает людей с онкологическими, эндокринологическими и ревматологическими диагнозами.

Благодаря увеличению финансирования всё большее число жителей региона получает лекарства, способные не только замедлить прогрессирование болезни, но и значительно улучшить повседневное самочувствие.

На сегодняшний день право на бесплатное получение лекарств, включая редкие и высокозатратные медикаменты, имеют более 307 тысяч льготников. Объём средств, выделяемых из областного бюджета на льготное лекарственное обеспечение, растёт с каждым годом. Дополнительные ассигнования направляются на целевые закупки в приоритетных направлениях здравоохранения.

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков отметил:
«Для обеспечения региональных льгот в течение года предусмотрено более 5 млрд рублей. Основные категории – пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и онкологией».

Складская система регионального здравоохранения сегодня поддерживает трёхмесячный запас необходимых медикаментов. Уже в декабре специалисты приступают к подготовке технических заданий на закупку лекарств на следующий год, что позволяет обеспечить стабильность поставок и своевременность лечения.