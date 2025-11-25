Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки

просмотров: 116

Финалисты региональной программы «Наши герои» приступили к заключительному этапу — стажировкам. Участник программы Виталий Кузнецов стал подопечным главы администрации Балашовского района Михаила Захарова.Виталий уже является заместителем главы администрации БМР по патриотической работе, участие в программе позволило ветерану СВО повысить свою квалификацию на муниципальной службе, расширить уже имеющие знания.«Программа имеет важное значение для адаптации ветеранов, для того чтобы они нашли свое место в жизни. У участников спецоперации происходит переоценка ценностей, они способны видеть главное и помогать людям», — поделился финалист.На сегодняшний день Виталий занимается запуском проекта «Тимур 2.0», направленного на работу с семьями участников СВО в Балашовском районе. Как правило, это оказание адресной помощи родным и близким бойцов.Напомним, региональная программа «Наши герои» создана по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев».