18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
11:35 | 25 ноября
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10:30 | 25 ноября
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
09:43 | 25 ноября
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
Финалисты региональной программы «Наши герои» приступили к заключительному этапу — стажировкам. Участник программы Виталий Кузнецов стал подопечным главы администрации Балашовского района Михаила Захарова.

Виталий уже является заместителем главы администрации БМР по патриотической работе, участие в программе позволило ветерану СВО повысить свою квалификацию на муниципальной службе, расширить уже имеющие знания.

«Программа имеет важное значение для адаптации ветеранов, для того чтобы они нашли свое место в жизни. У участников спецоперации происходит переоценка ценностей, они способны видеть главное и помогать людям», — поделился финалист.

На сегодняшний день Виталий занимается запуском проекта «Тимур 2.0», направленного на работу с семьями участников СВО в Балашовском районе. Как правило, это оказание адресной помощи родным и близким бойцов.

Напомним, региональная программа «Наши герои» создана по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев».