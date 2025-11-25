Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома

просмотров: 125

Соответствующий проект решения рассмотрен на заседании профильного комитетаОформившие документы по изменению характеристик своего жилья после его реконструкции получат денежную компенсацию на проведение кадастровых работ: не более 5 тысяч рублей в отношении жилого дома; не более 6 тысяч рублей - жилого дома с хозяйственными постройками.Льготы будут действовать с 1 октября по 31 декабря 2025 года.Напомним, что в Саратове уже действует аналогичная мера социальной поддержки при оформлении в собственность объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе для многодетных семей и участников СВО.Ознакомиться с перечнем необходимых документов и порядком предоставления данных мер поддержки, а также узнать, как связаться со специалистами, можно здесь.