Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
Соответствующий проект решения рассмотрен на заседании профильного комитета
Оформившие документы по изменению характеристик своего жилья после его реконструкции получат денежную компенсацию на проведение кадастровых работ: не более 5 тысяч рублей в отношении жилого дома; не более 6 тысяч рублей - жилого дома с хозяйственными постройками.
Льготы будут действовать с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
Напомним, что в Саратове уже действует аналогичная мера социальной поддержки при оформлении в собственность объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе для многодетных семей и участников СВО.
Ознакомиться с перечнем необходимых документов и порядком предоставления данных мер поддержки, а также узнать, как связаться со специалистами, можно здесь.