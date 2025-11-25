25 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
11:35 | 25 ноября
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10:30 | 25 ноября
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
09:43 | 25 ноября
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Соответствующий проект решения рассмотрен на заседании профильного комитета

Оформившие документы по изменению характеристик своего жилья после его реконструкции получат денежную компенсацию на проведение кадастровых работ: не более 5 тысяч рублей в отношении жилого дома; не более 6 тысяч рублей - жилого дома с хозяйственными постройками.

Льготы будут действовать с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Напомним, что в Саратове уже действует аналогичная мера социальной поддержки при оформлении в собственность объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе для многодетных семей и участников СВО.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов и порядком предоставления данных мер поддержки, а также узнать, как связаться со специалистами, можно здесь.