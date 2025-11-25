25 ноября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
11:35 | 25 ноября
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10:30 | 25 ноября
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
09:43 | 25 ноября
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне


Бизнес-проект многодетной мамы из Саратовской области Люзии Акчуриной вошел в топ-25 в России, предприниматель стала финалисткой федерального этапа грантовой программы «Мама-предприниматель». Она представила свое свадебное агентство, специализирующееся на проведении торжеств в соответствии с национальными обрядами и традициями.

В рамках федерального этапа, который прошел в Москве предпринимательница получила экспертную поддержку в развитии бизнеса, новые знания в сфере предпринимательства, приняла участие в бизнес-визитах и выступила на финальной защите проектов.

Также были подведены итоги спецтрека «Косметический бренд с нуля», на который было подано более 400 заявок со всей страны. Победительница регионального этапа «Мама-предприниматель» прошлого года, мама четверых детей Ирина Платонова вошла в число 8 лучших предпринимательниц и получит личную менторскую поддержку от федеральных бизнес-экспертов, включая разбор идей и помощь с развитием бренда.

«Такие проекты, как «Мама-предприниматель» поддерживают малый бизнес, помогают реализовать себя целеустремленным и активным женщинам. В очередной раз проекты саратовских мам выходят в топ лучших по стране. Гордимся! Со своей стороны мы продолжаем создавать условия для того, чтобы такие яркие инициативы получали развитие», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».