Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта

Утром 25 ноября, с 04:30 до 07:00, специалисты министерства транспорта Саратовской области, дирекции транспорта и комитета по транспорту провели предрейсовую проверку городского и пригородного общественного транспорта. Инспекция проходила на автотранспортных предприятиях, выпускающих подвижной состав на муниципальные маршруты, в том числе транспорт, работающий по брутто-контракту на маршруте № 18А. Напомним, система брутто-контрактов в регионе была внедрена по инициативе губернатора Романа Бусаргина.В ходе проверки оценивались санитарное состояние салонов, исправность систем отопления, корректность оформления путевой документации, а также соответствие технических характеристик автобусов маршрутным картам. Напомним, транспорт ежедневно проходит внутреннюю и наружную мойку. Особое внимание уделялось работе отопителей салона, что особенно важно при понижении температуры. Инспекторы подчеркнули, ежедневные предрейсовые процедуры — медицинский осмотр водителей, технический контроль подвижного состава и санитарная подготовка транспорта обеспечивают безопасный и качественный выпуск транспорта на линию.По итогам проверки нарушений выявлено не было. Все автобусы были допущены к работе и своевременно вышли на линию.