25 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
11:35 | 25 ноября
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10:30 | 25 ноября
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
09:43 | 25 ноября
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Утром 25 ноября, с 04:30 до 07:00, специалисты министерства транспорта Саратовской области, дирекции транспорта и комитета по транспорту провели предрейсовую проверку городского и пригородного общественного транспорта. Инспекция проходила на автотранспортных предприятиях, выпускающих подвижной состав на муниципальные маршруты, в том числе транспорт, работающий по брутто-контракту на маршруте № 18А. Напомним, система брутто-контрактов в регионе была внедрена по инициативе губернатора Романа Бусаргина.

В ходе проверки оценивались санитарное состояние салонов, исправность систем отопления, корректность оформления путевой документации, а также соответствие технических характеристик автобусов маршрутным картам. Напомним, транспорт ежедневно проходит внутреннюю и наружную мойку. Особое внимание уделялось работе отопителей салона, что особенно важно при понижении температуры. Инспекторы подчеркнули, ежедневные предрейсовые процедуры — медицинский осмотр водителей, технический контроль подвижного состава и санитарная подготовка транспорта обеспечивают безопасный и качественный выпуск транспорта на линию.

По итогам проверки нарушений выявлено не было. Все автобусы были допущены к работе и своевременно вышли на линию.