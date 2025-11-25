25 ноября 2025 ВТОРНИК
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
11:35 | 25 ноября
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10:30 | 25 ноября
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
09:43 | 25 ноября
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
Дорогу регионального значения «Тепляковка - Малые Озерки - Старые Бурасы» протяженностью 15 км включили в список ремонта нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2025-2026 годы.

Согласно контракту, работы подрядчик должен выполнить до конца сентября 2026 года. Но уже сегодня готовность объекта составляет 80%. Дорожники выполнили устройство АГБ-слоя (асфальтогранулобетона), завершают укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, на этой неделе планируют эти работы выполнить полностью.

Жительница села Малые Озерки Ольга Воробьева рассказала, что по этой дороге проходит школьный маршрут и её внучку на уроки возят в поселок Свободный.

«У меня ещё есть приемные дети - мальчишки, мы их возим в коррекционную школу, - рассказала Ольга Воробьева. - По этой дороге и в районный центр Базарный Карабулак выезжаем за продуктами, на работу, и на трассу на Саратов по хорошим дорогам. Дороги, в целом, стали лучше».

Всего в 2025 году по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние дорожники приведут 38 участков дорог регионального значения протяженностью 167 км, ещё на 20 объектов заключены двухгодичные контракты, работы на этих дорогах уже ведутся.