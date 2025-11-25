В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год

просмотров: 127

Дорогу регионального значения «Тепляковка - Малые Озерки - Старые Бурасы» протяженностью 15 км включили в список ремонта нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2025-2026 годы.Согласно контракту, работы подрядчик должен выполнить до конца сентября 2026 года. Но уже сегодня готовность объекта составляет 80%. Дорожники выполнили устройство АГБ-слоя (асфальтогранулобетона), завершают укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, на этой неделе планируют эти работы выполнить полностью.Жительница села Малые Озерки Ольга Воробьева рассказала, что по этой дороге проходит школьный маршрут и её внучку на уроки возят в поселок Свободный.«У меня ещё есть приемные дети - мальчишки, мы их возим в коррекционную школу, - рассказала Ольга Воробьева. - По этой дороге и в районный центр Базарный Карабулак выезжаем за продуктами, на работу, и на трассу на Саратов по хорошим дорогам. Дороги, в целом, стали лучше».Всего в 2025 году по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние дорожники приведут 38 участков дорог регионального значения протяженностью 167 км, ещё на 20 объектов заключены двухгодичные контракты, работы на этих дорогах уже ведутся.