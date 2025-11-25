В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля

просмотров: 138

29 и 30 ноября в Саратовском театре юного зрителя имени Ю.П.Киселева состоится премьера спектакля студентов 3-го курса театрального института СГК имени Л. В. Собинова «Дом Бернарды Альбы» (16+ )по пьесе Федерико Гарсии Лорки.Режиссер спектакля – Олег Загуменнов. Над постановкой также работают художник Ольга Колесникова, художник по свету Максим Шлыков. В спектакле заняты студенты 3-го курса театрального института СГК имени Л. В. Собинова.Постановка входит в программу «Пушкинская карта».Предпремьерный показ «Дом Бернарды Альбы» состоится 28 ноября в 12:00 на исторической сцене ТЮЗа Киселева (ул. Вольская, 83).Подать заявку на аккредитацию на мероприятие можно по ссылке https://forms.gle/NzemY1E4hueee4Zj6 до 10:00 27 ноября. При достижении максимального количества мест аккредитация может закрыться раньшеКоличество мест ограничено, поэтому приглашается не более 1 человека от одного СМИ.