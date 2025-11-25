25 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
11:35 | 25 ноября
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10:30 | 25 ноября
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
09:43 | 25 ноября
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля

Новости
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля


29 и 30 ноября в Саратовском театре юного зрителя имени Ю.П.Киселева состоится премьера спектакля студентов 3-го курса театрального института СГК имени Л. В. Собинова «Дом Бернарды Альбы» (16+ )по пьесе Федерико Гарсии Лорки.

Режиссер спектакля – Олег Загуменнов. Над постановкой также работают художник Ольга Колесникова, художник по свету Максим Шлыков. В спектакле заняты студенты 3-го курса театрального института СГК имени Л. В. Собинова.

Постановка входит в программу «Пушкинская карта».

Предпремьерный показ «Дом Бернарды Альбы» состоится 28 ноября в 12:00 на исторической сцене ТЮЗа Киселева (ул. Вольская, 83).

Подать заявку на аккредитацию на мероприятие можно по ссылке https://forms.gle/NzemY1E4hueee4Zj6  до 10:00 27 ноября. При достижении максимального количества мест аккредитация может закрыться раньше

Количество мест ограничено, поэтому приглашается не более 1 человека от одного СМИ. 