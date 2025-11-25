25 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
11:35 | 25 ноября
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10:30 | 25 ноября
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
09:43 | 25 ноября
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»

Новости
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»


В 2025 году премия пройдёт с 13 по 16 декабря в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2025». А национальный финал объединит более 850 студентов со всей России.

От образовательных организаций высшего образования финалистами стали:
Номинация «Председатель совета обучающихся» — Корягин Кирилл
Номинация «Иностранный студент года» — Тарасенко Андрей
Номинация «Доброволец года» — Кизенко Алексей
Номинация «Патриот года» — Шевелев Тимофей
Номинация «Студенческое медиа года» — студенческий медиацентр SM Production (финалисты: Вершинин Николай, Смирнова София, Шамшорик Артём, Дичковина-Дроздова Валерия).

От профессиональных образовательных организаций финалистами стали:
Номинация «Председатель совета обучающихся года» — Фазлыева Анастасия
Номинация «Староста года» — Ли Валентин