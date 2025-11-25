10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
В 2025 году премия пройдёт с 13 по 16 декабря в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2025». А национальный финал объединит более 850 студентов со всей России.
От образовательных организаций высшего образования финалистами стали:
Номинация «Председатель совета обучающихся» — Корягин Кирилл
Номинация «Иностранный студент года» — Тарасенко Андрей
Номинация «Доброволец года» — Кизенко Алексей
Номинация «Патриот года» — Шевелев Тимофей
Номинация «Студенческое медиа года» — студенческий медиацентр SM Production (финалисты: Вершинин Николай, Смирнова София, Шамшорик Артём, Дичковина-Дроздова Валерия).
От профессиональных образовательных организаций финалистами стали:
Номинация «Председатель совета обучающихся года» — Фазлыева Анастасия
Номинация «Староста года» — Ли Валентин