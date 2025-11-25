Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове

просмотров: 146

“Радует тот факт, что городские власти активно работают над улучшением облика нашего города и делают его визуально приятнее и безопаснее. Демонтаж 1690 незаконных конструкций за неполный год — серьезный показатель эффективности принятых мер. Освобождение улиц от ненужных визуальных элементов позволит городу дышать свободнее, а жителям и гостям чувствовать себя комфортнее. Не смотря на то, что я являюсь и представителем рекламного агентства, поддерживаю такие меры. Реклама должна быть законной и безопасной. Бывая в других городах, отмечаю для себя, что там улицы не загромождены беспорядочным количеством рекламных конструкций”, – сказала председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Елена Склярова.“Особенно важно отметить работу по устранению опасных сооружений вблизи важных инфраструктурных зон, перекрестков и пешеходных переходов. Это свидетельствует о заботе властей о безопасности горожан. А инициатива по замене вывесок с иностранного на русский язык отражает стремление сохранить культурную самобытность региона и сделать пространство понятным и доступным для всех жителей. Хочется верить, что подобные меры станут нормой и позволят нашему городу стать ещё привлекательнее и удобнее для проживания”, – говорит Елена Герчикова, член Общественной палаты, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.