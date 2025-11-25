25 ноября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
17:00 | 25 ноября
Проекты многодетных мам-предпринимателей из Саратова отмечены на федеральном уровне
16:46 | 25 ноября
Программа «Наши герои»: замглавы администрации совершенствует свои навыки
16:12 | 25 ноября
Топ-5 полезных подарков на Новый Год
15:30 | 25 ноября
Минтранс провел предрейсовую проверку общественного транспорта
14:39 | 25 ноября
В Базарно-Карабулакском районе ремонтируют дорогу с опережением на год
11:35 | 25 ноября
В ТЮЗе состоится премьера дипломного спектакля
10:30 | 25 ноября
10 саратовских студентов вышли в финал Российской национальной премии «Студент года»
09:43 | 25 ноября
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общественники поддерживают демонтаж незаконных рекламных конструкций в Саратове

В городе продолжаются работы по благоустройству и очистке территорий от незаконных объектов. Особое внимание уделяется въездным группам и основным магистралям. Напомним, ранее жители обратились к губернатору Роману Бусаргину с просьбой освободить крупные города от «визуального шума, как в 90-х». Тогда глава региона подчеркнул необходимость систематической борьбы с визуальным шумом и незаконно установленными рекламными конструкциями.


“Радует тот факт, что городские власти активно работают над улучшением облика нашего города и делают его визуально приятнее и безопаснее. Демонтаж 1690 незаконных конструкций за неполный год — серьезный показатель эффективности принятых мер. Освобождение улиц от ненужных визуальных элементов позволит городу дышать свободнее, а жителям и гостям чувствовать себя комфортнее. Не смотря на то, что я являюсь и представителем рекламного агентства, поддерживаю такие меры. Реклама должна быть законной и безопасной. Бывая в других городах, отмечаю для себя, что там улицы не загромождены беспорядочным количеством рекламных конструкций”, – сказала председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Елена Склярова.

“Особенно важно отметить работу по устранению опасных сооружений вблизи важных инфраструктурных зон, перекрестков и пешеходных переходов. Это свидетельствует о заботе властей о безопасности горожан. А инициатива по замене вывесок с иностранного на русский язык отражает стремление сохранить культурную самобытность региона и сделать пространство понятным и доступным для всех жителей. Хочется верить, что подобные меры станут нормой и позволят нашему городу стать ещё привлекательнее и удобнее для проживания”, – говорит Елена Герчикова, член Общественной палаты, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.