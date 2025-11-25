Четыре просветителя из Саратовской области стали победителями Всероссийского конкурса Знание.Лектор

просмотров: 160

С 19 по 21 ноября в Московском дворце пионеров прошел финал юбилейного пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор.Среди победителей конкурса Знание.Лектор в номинации «Культура и искусство» — Иван Березин, режиссер массовых представлений Дома культуры р.п. Красный Октябрь г. Саратова, руководитель ансамбля «Фижма» и обладатель Гран-при «Саратовской студенческой весны»; а также Лариса Прокудина, учитель изобразительного искусства, истории и обществознания средней школы №30 им. П. М. Коваленко Энгельсского муниципального района, почетный работник общего образования и обладатель знака «Лучший педагог-художник».Награду им вручил участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, член Союза писателей России, поэт, лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, гвардии старший лейтенант Сергей Лобанов.В числе победителей от Саратовской области — Вера Кудря, врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области. В конкурсе Знание.Лектор она выступала с лекциями про спорт и здоровый образ жизни. Награду ей вручила трехкратная Олимпийская чемпионка, телеведущая, руководитель Русского театра на воде, наставник конкурса Знание.Лектор Мария Киселева.Победу одержала и Диана Мусаева, преподаватель кафедры экономической теории и национальной экономики Саратовского государственного университета (СГУ) им. Н. Г. Чернышевского, которая выступала с лекциями про медиа, коммуникации и цифровую грамотность. Диана также стала одним из трех победителей партнерской номинации ювелирного дома Cassiopea, которые получили авторские украшения, созданные специально для конкурса.Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса Знание.Лектор — куб из черного мрамора.В финал конкурса вышли 566 финалистов из 83 регионов России.По информации организаторов