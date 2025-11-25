25 ноября 2025 ВТОРНИК
18:30 | 24 ноября
В посёлке Духовницкое прошел Урок спорта
18:01 | 24 ноября
Выступления «Артиста» покоя врагам не дают
17:30 | 24 ноября
«Семья. Карьера. Успех»: более 200 участниц женских клубов нашли работу при поддержке кадровых центров
16:30 | 24 ноября
В Саратове прошел форум "Сердце региона: новые силы патриотизма"
16:07 | 24 ноября
Скоростной трамвай в Саратове перевёз уже 2,2 миллиона пассажиров
15:00 | 24 ноября
В районной больнице Петровска капитально отремонтировали здание терапевтического корпуса
14:30 | 24 ноября
Ершовские пенсионеры марш-броском отметили День пешеходного туризма
13:00 | 24 ноября
В Аткарском районе старшие выступают за активное долголетие
12:30 | 24 ноября
Саратовцев приглашают «Поблагодарить маму!»
11:00 | 24 ноября
Социальный туризм привел пенсионеров Федоровского района в боулинг Энгельса
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовский скоростной трамвай, появление которого стало возможным благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, прочно вошёл в транспортную систему города. Современные трамвайные составы сегодня стали не просто новым лицом общественного транспорта, а вкладом в повседневное удобство горожан.

С начала запуска на маршрутах № 6, № 8 и № 9 новые трамваи перевезли уже более 2,2 миллиона пассажиров. Это значит, что жители Саратова всё чаще выбирают комфортный, экологичный и надёжный способ передвижения по городу.
За это время подвижной состав прошёл 630 000 километров – расстояние, эквивалентное 743 поездкам от Саратова до Москвы. Такой пробег говорит не только о высокой интенсивности использования, но и о стабильной работе современной техники в условиях ежедневной городской эксплуатации.
Инициатива, поддержанная на федеральном уровне, уже принесла ощутимые результаты: саратовцы получили не просто обновлённый транспорт, а новый уровень городской мобильности, который делает повседневную жизнь удобнее и быстрее.