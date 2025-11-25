Скоростной трамвай в Саратове перевёз уже 2,2 миллиона пассажиров

просмотров: 167

С начала запуска на маршрутах № 6, № 8 и № 9 новые трамваи перевезли уже более 2,2 миллиона пассажиров. Это значит, что жители Саратова всё чаще выбирают комфортный, экологичный и надёжный способ передвижения по городу.За это время подвижной состав прошёл 630 000 километров – расстояние, эквивалентное 743 поездкам от Саратова до Москвы. Такой пробег говорит не только о высокой интенсивности использования, но и о стабильной работе современной техники в условиях ежедневной городской эксплуатации.Инициатива, поддержанная на федеральном уровне, уже принесла ощутимые результаты: саратовцы получили не просто обновлённый транспорт, а новый уровень городской мобильности, который делает повседневную жизнь удобнее и быстрее.