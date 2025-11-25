«Семья. Карьера. Успех»: более 200 участниц женских клубов нашли работу при поддержке кадровых центров

25 ноября 2025 ВТОРНИК
По информации Кадрового центра Саратовской области, с начала 2025 года более 200 участниц женских клубов смогла трудоустроиться при содействии районных кадровых центров, что более чем в два раза выше уровня прошлого года. Напоминаем, женские клубы «Семья. Карьера. Успех» действуют при каждом районном кадровом центре. Их цель – помочь женщинам найти работу, получить новую профессию, реализовать себя в качестве предпринимателя.

В течение года кадровые консультанты провели 127 встреч женских клубов. На них участницам рассказывали о ситуации на рынке труда, возможностях переобучения и повышения квалификации. Женщины учились эффективно искать работу, составлять резюме и уверенно проходить собеседования.

Отдельный блок был посвящен развитию гибких навыков - коммуникации, работе в команде и тайм-менеджменту. В рамках встреч также проводились обсуждения успешных историй самозанятости и предпринимательства, организовывались встречи с потенциальными работодателями.

Результатом такой работы стало открытие 36 новых проектов самозанятости. Наиболее популярные направления: бухгалтерский учёт, психология, парикмахерские и маникюрные услуги, интернет-маркетинг.

Также 56 участниц были направлены на профессиональное обучение. Наибольший интерес вызвали программы по работе с системами искусственного интеллекта, кадровому делопроизводству, швейному делу, графическому дизайну и подготовке младших воспитателей.

«Женские клубы работают с разными категориями женщин – мамами несовершеннолетних детей, женщинами предпенсионного возраста. Особое внимание уделяется поддержке близких участников специальной военной операции, для них с начала года провели 16 отдельных встреч. Подобные мероприятия способствуют повышению мотивации женщин к активному поиску работы, освоению новых профессий и более успешной адаптации на рынке труда», - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.