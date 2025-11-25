25 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:30 | 24 ноября
В посёлке Духовницкое прошел Урок спорта
18:01 | 24 ноября
Выступления «Артиста» покоя врагам не дают
17:30 | 24 ноября
«Семья. Карьера. Успех»: более 200 участниц женских клубов нашли работу при поддержке кадровых центров
16:30 | 24 ноября
В Саратове прошел форум "Сердце региона: новые силы патриотизма"
16:07 | 24 ноября
Скоростной трамвай в Саратове перевёз уже 2,2 миллиона пассажиров
15:00 | 24 ноября
В районной больнице Петровска капитально отремонтировали здание терапевтического корпуса
14:30 | 24 ноября
Ершовские пенсионеры марш-броском отметили День пешеходного туризма
13:00 | 24 ноября
В Аткарском районе старшие выступают за активное долголетие
12:30 | 24 ноября
Саратовцев приглашают «Поблагодарить маму!»
11:00 | 24 ноября
Социальный туризм привел пенсионеров Федоровского района в боулинг Энгельса
В Саратове прошел форум "Сердце региона: новые силы патриотизма"

В Саратове прошел форум "Сердце региона: новые силы патриотизма"


22 ноября на площадке гимназии №7 имени К.Д. Ушинского завершился региональный форум «Сердце региона: новые силы патриотизма». Это масштабное мероприятие собрало более 500 участников.

Форум стал финальным мероприятием проекта-победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодёжь.Гранты» для НКО по патриотическому воспитанию.

В рамках форума председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая осветила ключевые аспекты и достижения в реализации государственной молодёжной политики в регионе.

Работа форума развернулась в четырёх тематических направлениях:

-«Шагающий под Знаменем Победы»
- «Воспитываем патриота: план – подготовка – действие»
-«Моя семья – моя Отчизна»
- «На линии фронта: защищаем российские ценности»

Ключевым итогом форума станут разработанные рекомендации и практические советы для широкого круга специалистов сферы воспитания. Эти материалы будут направлены на повышение эффективности учебных и воспитательных процессов, распространение лучшего опыта и создание устойчивых механизмов передачи ценностей молодым гражданам России, обеспечивая преемственность поколений и укрепляя дух патриотизма.