В Саратове прошел форум "Сердце региона: новые силы патриотизма"

22 ноября на площадке гимназии №7 имени К.Д. Ушинского завершился региональный форум «Сердце региона: новые силы патриотизма». Это масштабное мероприятие собрало более 500 участников.Форум стал финальным мероприятием проекта-победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодёжь.Гранты» для НКО по патриотическому воспитанию.В рамках форума председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая осветила ключевые аспекты и достижения в реализации государственной молодёжной политики в регионе.Работа форума развернулась в четырёх тематических направлениях:-«Шагающий под Знаменем Победы»- «Воспитываем патриота: план – подготовка – действие»-«Моя семья – моя Отчизна»- «На линии фронта: защищаем российские ценности»Ключевым итогом форума станут разработанные рекомендации и практические советы для широкого круга специалистов сферы воспитания. Эти материалы будут направлены на повышение эффективности учебных и воспитательных процессов, распространение лучшего опыта и создание устойчивых механизмов передачи ценностей молодым гражданам России, обеспечивая преемственность поколений и укрепляя дух патриотизма.