В Саратове прошел форум "Сердце региона: новые силы патриотизма"
22 ноября на площадке гимназии №7 имени К.Д. Ушинского завершился региональный форум «Сердце региона: новые силы патриотизма». Это масштабное мероприятие собрало более 500 участников.
Форум стал финальным мероприятием проекта-победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодёжь.Гранты» для НКО по патриотическому воспитанию.
В рамках форума председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая осветила ключевые аспекты и достижения в реализации государственной молодёжной политики в регионе.
Работа форума развернулась в четырёх тематических направлениях:
-«Шагающий под Знаменем Победы»
- «Воспитываем патриота: план – подготовка – действие»
-«Моя семья – моя Отчизна»
- «На линии фронта: защищаем российские ценности»
Ключевым итогом форума станут разработанные рекомендации и практические советы для широкого круга специалистов сферы воспитания. Эти материалы будут направлены на повышение эффективности учебных и воспитательных процессов, распространение лучшего опыта и создание устойчивых механизмов передачи ценностей молодым гражданам России, обеспечивая преемственность поколений и укрепляя дух патриотизма.