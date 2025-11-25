В районной больнице Петровска капитально отремонтировали здание терапевтического корпуса

25 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
Новости
В ближайшее время там начнётся приём пациентов.

Работы начались в прошлом году. До этого здание комплексно не ремонтировалось более 30 лет. В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, здесь демонтировали старое  покрытие, заменили все инженерные коммуникации, установили подвесные потолки, на стены и пол уложили плитку, обустроили душевые кабины. Кроме этого, утеплили и отделали фасад, перед входом установили пандус. За счёт сложившейся по результатам конкурсных процедур экономии намерены дополнительно отремонтировать лестницы.

В обновленном корпусе будут функционировать:

- Аптека;
-Отделение скорой медицинской помощи;
- Клинико-диагностическая лаборатория;
- Терапевтическое отделение;
- Паллиативное отделение.

В порядок в районной больнице Петровска привели и дворовую территорию. Работы по благоустройству выполнили в рамках региональной программы  в дополнение к реализации национального проекта.