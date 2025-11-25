В районной больнице Петровска капитально отремонтировали здание терапевтического корпуса

просмотров: 171

В ближайшее время там начнётся приём пациентов.Работы начались в прошлом году. До этого здание комплексно не ремонтировалось более 30 лет. В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, здесь демонтировали старое покрытие, заменили все инженерные коммуникации, установили подвесные потолки, на стены и пол уложили плитку, обустроили душевые кабины. Кроме этого, утеплили и отделали фасад, перед входом установили пандус. За счёт сложившейся по результатам конкурсных процедур экономии намерены дополнительно отремонтировать лестницы.В обновленном корпусе будут функционировать:- Аптека;-Отделение скорой медицинской помощи;- Клинико-диагностическая лаборатория;- Терапевтическое отделение;- Паллиативное отделение.В порядок в районной больнице Петровска привели и дворовую территорию. Работы по благоустройству выполнили в рамках региональной программы в дополнение к реализации национального проекта.