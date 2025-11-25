Ершовские пенсионеры марш-броском отметили День пешеходного туризма

просмотров: 191

День призван напомнить о важности активного отдыха и пользе пеших прогулок. Пешеходный туризм предполагает разнообразие маршрутов, учит выносливости и умению ценить простые радости.Получатели социальных услуг «серебряного» возраста комплексного центра соцобслуживания населения Ершовского района провели марш-бросок по туристическим тропам любимого города «Туризм – это краелюбие».Занимающиеся скандинавской ходьбой сделали остановку в парке имени А.С. Пушкина, где провели ряд упражнений возрастной йоги «Здоровое тело – счастливое долголетие».В завершение марш-броска за чашкой ароматного чая пешие туристы стали участниками программы «Родом из СССР», познакомились с историей празднования Дня пешеходного туризма в России, вспомнили о богатых традициях, услышали рассказ «серебряных» туристов со стажем – обладателей особого знака отличия.Напомним, что все желающие заняться скандинавской ходьбой могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.