25 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:30 | 24 ноября
В посёлке Духовницкое прошел Урок спорта
18:01 | 24 ноября
Выступления «Артиста» покоя врагам не дают
17:30 | 24 ноября
«Семья. Карьера. Успех»: более 200 участниц женских клубов нашли работу при поддержке кадровых центров
16:30 | 24 ноября
В Саратове прошел форум "Сердце региона: новые силы патриотизма"
16:07 | 24 ноября
Скоростной трамвай в Саратове перевёз уже 2,2 миллиона пассажиров
15:00 | 24 ноября
В районной больнице Петровска капитально отремонтировали здание терапевтического корпуса
14:30 | 24 ноября
Ершовские пенсионеры марш-броском отметили День пешеходного туризма
13:00 | 24 ноября
В Аткарском районе старшие выступают за активное долголетие
12:30 | 24 ноября
Саратовцев приглашают «Поблагодарить маму!»
11:00 | 24 ноября
Социальный туризм привел пенсионеров Федоровского района в боулинг Энгельса
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Аткарском районе старшие выступают за активное долголетие

Новости
В Аткарском районе старшие выступают за активное долголетие


В комплексном центре соцобслуживания населения Аткарского района еженедельно проходят занятия в «Школе здоровья».

Получатели социальных услуг, участники группы здоровья «Вдохновение» с удовольствием занимаются адаптивной физкультурой в спортивном зале.

На заседании «Киноклуба» для участников театральной студии «Фортуна» был организован показ легендарного фильма «В бой идут одни старики».

Еще на одном занятии специалист по социальной реабилитации центра Любовь Романцова рассказала участникам вокальной группы «Журавушка» о свойствах нейрогимнастики, и как она влияет на организм в зрелом возрасте.

Деятельность клубов, студий и групп по интересам поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.