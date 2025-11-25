В Аткарском районе старшие выступают за активное долголетие

просмотров: 170

В комплексном центре соцобслуживания населения Аткарского района еженедельно проходят занятия в «Школе здоровья».Получатели социальных услуг, участники группы здоровья «Вдохновение» с удовольствием занимаются адаптивной физкультурой в спортивном зале.На заседании «Киноклуба» для участников театральной студии «Фортуна» был организован показ легендарного фильма «В бой идут одни старики».Еще на одном занятии специалист по социальной реабилитации центра Любовь Романцова рассказала участникам вокальной группы «Журавушка» о свойствах нейрогимнастики, и как она влияет на организм в зрелом возрасте.Деятельность клубов, студий и групп по интересам поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.