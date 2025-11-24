Саратовцев приглашают «Поблагодарить маму!»

просмотров: 40

30 ноября в нашей стране отмечается День матери. В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб.«В эти дни у нас есть прекрасный повод поздравить наших мам и сказать им теплые слова благодарности! Мы предлагаем опубликовать любимую фотографию, видео или рисунок с мамой - поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас!», - призвали организаторы.Чтобы принять участие в семейном флешмобе, нужно с 24 по 30 ноября выложить на своей странице в ВКонтакте фотографию, видео или рисунок, посвященный маме, отметить пост хештегами #деньматери2025 и #фондандреяпервозванного. Также нужно быть подписанным на страницы Фонда Андрея Первозванного https://vk.com/fap_fund, БФ «Протек» https://vk.com/bf_protek и Mr. Сковордкин https://vk.com/mr.skovorodkinСлучайным выбором будут определены 10 участников, которые получат сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного и подарки от партнеров флешмоба.Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 5 декабря на страницах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и в ВК https://vk.com/fap_fund