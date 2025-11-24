24 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
12:30 | 24 ноября
Саратовцев приглашают «Поблагодарить маму!»
11:00 | 24 ноября
Социальный туризм привел пенсионеров Федоровского района в боулинг Энгельса
10:01 | 24 ноября
Хореограф Шиханского дома-интерната Арслан Жаханов удостоен золотой медали Специального олимпийского ордена
15:17 | 23 ноября
Яикские казаки отметили День Михаила Архангела
20:51 | 21 ноября
На видеоплатформе выходит золотая коллекция выпусков «БесогонТВ»
19:13 | 21 ноября
Сергей Лазарев в Саратове с грандиозным шоу «Шоумен»
18:28 | 21 ноября
Елена Налимова* признана иноагентом
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
30 ноября в нашей стране отмечается День матери. В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб.

«В эти дни у нас есть прекрасный повод поздравить наших мам и сказать им теплые слова благодарности! Мы предлагаем опубликовать любимую фотографию, видео или рисунок с мамой - поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас!», - призвали организаторы.

Чтобы принять участие в семейном флешмобе, нужно с 24 по 30 ноября выложить на своей странице в ВКонтакте фотографию, видео или рисунок, посвященный маме, отметить пост хештегами #деньматери2025 и #фондандреяпервозванного. Также нужно быть подписанным на страницы Фонда Андрея Первозванного https://vk.com/fap_fund, БФ «Протек» https://vk.com/bf_protek и Mr. Сковордкин https://vk.com/mr.skovorodkin

Случайным выбором будут определены 10 участников, которые получат сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного и подарки от партнеров флешмоба.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 5 декабря на страницах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и в ВК https://vk.com/fap_fund