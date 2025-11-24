Социальный туризм привел пенсионеров Федоровского района в боулинг Энгельса

просмотров: 86

В рамках программы «Социальный туризм» получатели социальных услуг комплексного центра социального обслуживания населения Федоровского района решили посетить боулинг-клуб «Шар» в городе Энгельс.Несмотря на то, что большинство социальных туристов играли в боулинг первый раз, игра им очень понравилась, и теперь это стало их любимым местом для активного времяпровождения.«Мы зарядились отличным настроением, получили массу удовольствия и позитива. Теперь смело можем с внуками ходить играть в боулинг», - прокомментировали участники экскурсии в Энгельс.Напомним, социальный туризм развивается благодаря региональной программе «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».