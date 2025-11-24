Хореограф Шиханского дома-интерната Арслан Жаханов удостоен золотой медали Специального олимпийского ордена

просмотров: 83

Хореографический ансамбль «Задумка» Шиханского дома-интерната для престарелых и инвалидов принял участие в гала-концерте Всероссийского конкурса «Ветер надежды» в Санкт-Петербурге и был удостоен высшей награды – Гран-при в номинации «Танцевальные коллективы».Коллектив представил на суд зрителей три номера – трогательную историю о мужестве и самопожертвовании «Баллада о солдате», зажигательный танец «Владимирские выкрутасы» и танцевальную композицию «Во кузнице».Кроме того, хореограф коллектива Арслан Жаханов получил приглашение на Специальный Олимпийский бал, который состоится 12 декабря 2025 года в Балтийском доме. Там он будет награжден золотой медалью Специального олимпийского ордена «Честь и благородство» от Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга.«Мы гордимся тем, что именно наш коллектив смог так ярко заявить о себе на столь престижной сцене. Их выступление стало настоящим воплощением «Ветра надежды», вдохновляя и даря веру в безграничные возможности человека. Сердце коллектива – талантливый хореограф Арслан Александрович Жаханов. Именно благодаря ему ребята не первый год достигают вершин своего творчества и продолжают радовать зрителей своим мастерством», - прокомментировали в Шиханском доме-интернате.Арслан Жаханов является наставником хореографического ансамбля «Задумка» более 6 лет. Под его руководством коллектив ежегодно получает множество наград и благодарностей, дипломы лауреатов и Гран-При в различных конкурсах местного, регионального, международного и всероссийского масштаба.В 2025 году занесен на Доску почета Вольского муниципального района.