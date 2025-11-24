24 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
12:30 | 24 ноября
Саратовцев приглашают «Поблагодарить маму!»
11:00 | 24 ноября
Социальный туризм привел пенсионеров Федоровского района в боулинг Энгельса
10:01 | 24 ноября
Хореограф Шиханского дома-интерната Арслан Жаханов удостоен золотой медали Специального олимпийского ордена
15:17 | 23 ноября
Яикские казаки отметили День Михаила Архангела
20:51 | 21 ноября
На видеоплатформе выходит золотая коллекция выпусков «БесогонТВ»
19:13 | 21 ноября
Сергей Лазарев в Саратове с грандиозным шоу «Шоумен»
18:28 | 21 ноября
Елена Налимова* признана иноагентом
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
21 ноября Яикские казаки торжественно отметили свой войсковой праздник – День Михаила Архангела, небесного покровителя казачества. Вечер прошёл в Доме казаков, где царила особая атмосфера: добрые слова, искренние поздравления и задушевные песни создавали ощущение единства и светлой радости.

Осенний вечер наполнился протяжным и глубоким звучанием казачьего пения. Особое внимание гостей привлекла гостья из ближнего зарубежья – Татьяна Владимировна Воропаева, автор и исполнительница традиционных казачьих песен. Её выступление стало настоящим подарком для собравшихся: тёплые слова и проникновенные мелодии тронули каждого присутствующего.

В знак духовного и культурного единства Волжское казачество преподнесло Яикским казакам Казанскую икону Божией Матери. Этот дар символизирует общую веру и связь православных народов.

Праздник завершился весёлыми плясками, искренними и задорными. Гости пели, танцевали и радовались встрече, продолжая многовековую традицию, бережно передаваемую из поколения в поколение.