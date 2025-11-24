Яикские казаки отметили День Михаила Архангела

просмотров: 271

21 ноября Яикские казаки торжественно отметили свой войсковой праздник – День Михаила Архангела, небесного покровителя казачества. Вечер прошёл в Доме казаков, где царила особая атмосфера: добрые слова, искренние поздравления и задушевные песни создавали ощущение единства и светлой радости.Осенний вечер наполнился протяжным и глубоким звучанием казачьего пения. Особое внимание гостей привлекла гостья из ближнего зарубежья – Татьяна Владимировна Воропаева, автор и исполнительница традиционных казачьих песен. Её выступление стало настоящим подарком для собравшихся: тёплые слова и проникновенные мелодии тронули каждого присутствующего.В знак духовного и культурного единства Волжское казачество преподнесло Яикским казакам Казанскую икону Божией Матери. Этот дар символизирует общую веру и связь православных народов.Праздник завершился весёлыми плясками, искренними и задорными. Гости пели, танцевали и радовались встрече, продолжая многовековую традицию, бережно передаваемую из поколения в поколение.