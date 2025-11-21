Елена Налимова* признана иноагентом
Как сообщают "Ведомости", сегодня Минюст РФ обновил реестр иноагентов. Теперь в него включена и Елена Налимова*.
В обновленный список включены:
-священник Павел Заякин*
-оппозиционер Антон Литвин*
-журналистка Елена Налимова*
-Антидискриминационный центр «Мемориал»*
-Интернет-издание «Аспекты Башкортостана»*
* — признан в РФ иноагентом
