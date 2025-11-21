21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
20:51 | 21 ноября
На видеоплатформе выходит золотая коллекция выпусков «БесогонТВ»
19:13 | 21 ноября
Сергей Лазарев в Саратове с грандиозным шоу «Шоумен»
18:28 | 21 ноября
Елена Налимова* признана иноагентом
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
15:30 | 21 ноября
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности
14:30 | 21 ноября
На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
13:00 | 21 ноября
Уничтожил танки врага ценой собственной жизни
12:30 | 21 ноября
«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма
Елена Налимова* признана иноагентом

Новости
Как сообщают "Ведомости", сегодня Минюст РФ обновил реестр иноагентов. Теперь в него включена и Елена Налимова*.
Елена Налимова* признана иноагентом

В обновленный список включены:

-священник Павел Заякин*
-оппозиционер Антон Литвин*
-журналистка Елена Налимова*
-Антидискриминационный центр «Мемориал»*
-Интернет-издание «Аспекты Башкортостана»*


* — признан в РФ иноагентом