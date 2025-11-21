21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
15:30 | 21 ноября
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности
14:30 | 21 ноября
На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
13:00 | 21 ноября
Уничтожил танки врага ценой собственной жизни
12:30 | 21 ноября
«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма
11:30 | 21 ноября
Саратовская область вошла в топ-5 регионов по оперативности тушения лесных пожаров
10:09 | 21 ноября
Яндекс расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними
09:32 | 21 ноября
«Золотой каток» вновь отправился в Саратовскую область
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения

Горожане продолжают демонстрировать свою гражданскую позицию, поддерживая одиночными пикетами строительство новой школы в Молодежном. Жители, уставшие от переполненных классов и обучения во вторую смену, вышли на улицы с плакатами, выражая надежду, что образовательное учреждение возведут в максимально короткие сроки.



Неравнодушные граждане отмечают, что необходимость строительства школы в микрорайоне назрела давно из-за колоссальной нагрузки на существующие учебные заведения. Обучение в две смены стало печальной реальностью, ухудшающей качество образования и негативно влияющей на здоровье детей.

Переход на обучение исключительно в первую смену – не просто комфорт, это инвестиция в будущее. Это возможность для детей полноценно развиваться, заниматься спортом, искусством, участвовать в социальных проектах. Это шанс вырастить поколение образованных, здоровых и успешных граждан.

Активность жителей Молодежного микрорайона – яркий пример гражданской ответственности и неравнодушия. Как отметила одна из активисток, «строительство новой школы – это не просто кирпичи и бетон, это фундамент для процветания всего микрорайона и города в целом».