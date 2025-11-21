Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области

просмотров: 54

Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина.Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Даниил Вахрушев выступит с темой «Чтение как новый культурный тренд».Ребята узнают, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробуют оживить страницы любимых произведений и получат практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.