21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
15:30 | 21 ноября
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности
14:30 | 21 ноября
На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
13:00 | 21 ноября
Уничтожил танки врага ценой собственной жизни
12:30 | 21 ноября
«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма
11:30 | 21 ноября
Саратовская область вошла в топ-5 регионов по оперативности тушения лесных пожаров
10:09 | 21 ноября
Яндекс расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними
09:32 | 21 ноября
«Золотой каток» вновь отправился в Саратовскую область
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале

Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале


С 21 по 25 ноября в Тверской области проходит первый Всероссийский студенческий спортивно-патриотический фестиваль «УниверЛига фест 2025». Саратовскую область на турнире представляют 18 студентов из СГТУ им. Гагарина Ю.А. и СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

В течение пяти дней участников ждут спортивные соревнования, круглые столы, презентации проектов РССС, встречи с прославленными спортсменами.

В спортивную программу войдут соревнования по футзалу, баскетболу 3х3 и плаванию.

Также в рамках проекта участники определят лучших в соревнованиях по гребле индор, спортивному ориентированию, шахматам, метанию ножа, спортивному туризму, в выполнении нормативов ВФСК ГТО и викторине.