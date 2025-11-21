Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале

просмотров: 72

С 21 по 25 ноября в Тверской области проходит первый Всероссийский студенческий спортивно-патриотический фестиваль «УниверЛига фест 2025». Саратовскую область на турнире представляют 18 студентов из СГТУ им. Гагарина Ю.А. и СГУ им. Н.Г. Чернышевского.В течение пяти дней участников ждут спортивные соревнования, круглые столы, презентации проектов РССС, встречи с прославленными спортсменами.В спортивную программу войдут соревнования по футзалу, баскетболу 3х3 и плаванию.Также в рамках проекта участники определят лучших в соревнованиях по гребле индор, спортивному ориентированию, шахматам, метанию ножа, спортивному туризму, в выполнении нормативов ВФСК ГТО и викторине.