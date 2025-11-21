21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
15:30 | 21 ноября
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности
14:30 | 21 ноября
На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
13:00 | 21 ноября
Уничтожил танки врага ценой собственной жизни
12:30 | 21 ноября
«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма
11:30 | 21 ноября
Саратовская область вошла в топ-5 регионов по оперативности тушения лесных пожаров
10:09 | 21 ноября
Яндекс расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними
09:32 | 21 ноября
«Золотой каток» вновь отправился в Саратовскую область
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности

По итогам девяти месяцев 2025 года в регионе реализуется рекордное число инвестиционных проектов — 275, на которые инвесторы направят больше триллиона рублей. Наибольшее число из них – 89 проектов – реализуется в сфере промышленного производства. Это новые заводы, цеха и высокотехнологичные производства, которые обеспечивают область не только товарами, но и рабочими местами – с начала года их создано 2164.


Всего за отчетный период в регионе завершено 52 инвестиционных проекта на сумму 15,2 млрд рублей. Стартовало 66 новых проектов с объемом инвестиций 34 млрд рублей. База малых проектов (до 50 млн рублей) насчитывает 550 инициатив на 8,9 млрд рублей. Именно они создают основу для развития небольших муниципалитетов.

«Мы наблюдаем устойчивый интерес инвесторов к региону, особенно в промышленном секторе. Это не только крупные предприятия, но и значительное число малых проектов, которые создают новые рабочие места и укрепляют экономику области», – отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Среди завершенных проектов – строительство животноводческого комплекса в Ртищевском районе, известкового цеха в Балаковском районе, рыбоводной фермы в Марксовском районе, создание производства буксовых подшипников на экспорт в Саратове и т.д.

Среди новых инициатив – автоматизированный завод по производству гранулированного комбикорма в Романовском районе, мукомольный завод в Екатериновском районе, производство алюминиевых, полиамидных и силиконовых профилей в Балаковском районе.