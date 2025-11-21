Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности

просмотров: 82

Всего за отчетный период в регионе завершено 52 инвестиционных проекта на сумму 15,2 млрд рублей. Стартовало 66 новых проектов с объемом инвестиций 34 млрд рублей. База малых проектов (до 50 млн рублей) насчитывает 550 инициатив на 8,9 млрд рублей. Именно они создают основу для развития небольших муниципалитетов.«Мы наблюдаем устойчивый интерес инвесторов к региону, особенно в промышленном секторе. Это не только крупные предприятия, но и значительное число малых проектов, которые создают новые рабочие места и укрепляют экономику области», – отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.Среди завершенных проектов – строительство животноводческого комплекса в Ртищевском районе, известкового цеха в Балаковском районе, рыбоводной фермы в Марксовском районе, создание производства буксовых подшипников на экспорт в Саратове и т.д.Среди новых инициатив – автоматизированный завод по производству гранулированного комбикорма в Романовском районе, мукомольный завод в Екатериновском районе, производство алюминиевых, полиамидных и силиконовых профилей в Балаковском районе.