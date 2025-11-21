21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
15:30 | 21 ноября
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности
14:30 | 21 ноября
На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
13:00 | 21 ноября
Уничтожил танки врага ценой собственной жизни
12:30 | 21 ноября
«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма
11:30 | 21 ноября
Саратовская область вошла в топ-5 регионов по оперативности тушения лесных пожаров
10:09 | 21 ноября
Яндекс расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними
09:32 | 21 ноября
«Золотой каток» вновь отправился в Саратовскую область
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции

Новости
С завтрашнего дня, 22 ноября, в связи со снижением температурных режимов воздуха до установленных норм, на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется реализация всего ассортиментного ряда кондитерской, мясной, молочной и рыбной продукции.



Также на главной площади города традиционно будут представлены сезонные овощи и фрукты, бакалея, хлебобулочные изделия, продукция пчеловодства, соленья и приправы.

Время работы ярмарки – с8:00 до 15:00.

Также, все дни, кроме понедельника, приобрести продукцию местных товаропроизводителей можно на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный.