На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
С завтрашнего дня, 22 ноября, в связи со снижением температурных режимов воздуха до установленных норм, на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется реализация всего ассортиментного ряда кондитерской, мясной, молочной и рыбной продукции.
Также на главной площади города традиционно будут представлены сезонные овощи и фрукты, бакалея, хлебобулочные изделия, продукция пчеловодства, соленья и приправы.
Время работы ярмарки – с8:00 до 15:00.
Также, все дни, кроме понедельника, приобрести продукцию местных товаропроизводителей можно на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный.
