«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма

Получатели социальных услуг, «серебряные» волонтеры и сотрудники социозащитных учреждений вносят свой вклад в дело поддержки бойцов, участвующих в специальной военной операции.Акция «Своих не бросаем» и проект «Мы вместе» не только помогает поддержать военнослужащих, но и объединяет представителей старшего поколения на добрые дела.Умелыми руками женщин из Аркадакского района подготовлена очередная партия чая. В состав напитка вошел черный чай с добавлением мяты, мелиссы, зверобоя и сухих яблок. Травы и ягоды заготавливали заранее: сначала сушили, измельчали, перемешивали, затем все упаковывали в маленькие пакетики. Ароматный и полезный подарок в количестве 600 штук отправлен защитникам. Такие ароматные травяные сборы согревают в холодную погоду и укрепляют иммунитет.В творческой мастерской «ДоброЦентр» при комплексном центре соцобслуживания населения Новобурасского района волонтеры продолжают плести маскировочные сети, в мастерской «Шьем для СВОих» отшивают нательное белье, а пенсионеры отправляют продуктовые наборы, домашнюю выпечку, лекарства и средства личной гигиены.Также для отправки на передовую готова очередная партия из Аткарского района. Это противодроновые накидки, одеяла, маскировочные сети, теплые пояса, вязаные шерстяные носки – все, что необходимо бойцам для безопасности и тепла.Гуманитарную помощь «за ленточку» с предметами первой необходимости из Самойловского района уже передали «Боевому братству», из Александрово-Гайского района – в штаб «АлГайZaПобеду». Необходимые вещи, продукты и медикаменты собрали в посылки и получатели услуг поселка Возрождение Хвалынского района.С теплом для наших героев в Ровенском районе делают консервные заготовки и вяжут теплые вещи, шерстяные носки отправляют старшие из Марксовского района.Жительница села Переезд Екатериновского района, «серебряный» волонтер Мария Глухова подготовила для отправки партию носков и варежек, а волонтер из Ровенского района Зинаида Соина – очередную партию окопных свечей.«Все сделано с душой, сердцем и заботой, чтобы защитить ребят. Пусть наши посылки станут добрым напоминанием о доме, семье и близких», – поделились старшие.