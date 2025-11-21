21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
11:30 | 21 ноября
Саратовская область вошла в топ-5 регионов по оперативности тушения лесных пожаров
10:09 | 21 ноября
Яндекс расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними
09:32 | 21 ноября
«Золотой каток» вновь отправился в Саратовскую область
21:14 | 20 ноября
Мобильные бригады доставили на диспансеризацию почти 16 тысяч жителей сельской местности
21:12 | 20 ноября
Юные таланты готовятся к "Театральному Приволжью"
21:10 | 20 ноября
Медсестра из Петровска стала первой женщиной — Героем России на СВО
13:30 | 20 ноября
За год в суды направлены 12 исков на возмещение вреда за сбитых на дорогах животных
12:02 | 20 ноября
Анна Спиваковская из Саратовской области вошла в число победителей трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
11:30 | 20 ноября
10:18 | 20 ноября
Целевики-первокурсники медуниверситета будут получать именные стипендии
Саратовская область стала одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации по оперативности тушения лесных пожаров. Как отметил глава Рослесхоза Иван Советников на итоговой пресс-конференции по результатам лесопожарного сезона 2025 года, наша область входит в топ-5 регионов, успешно справившихся с ликвидацией очагов возгорания в кратчайшие сроки.

Практически все лесные пожары (100%), зафиксированные на территории Саратовской области, были ликвидированы в течение первых суток после обнаружения. Такой высокий показатель значительно превышает средний уровень по стране (план установлен в 94%).

В Саратовской области пожароопасный сезон продолжался с 24 марта по 31 октября. За этот период системой дистанционного мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз) было зафиксировано свыше 1300 термоточек на общей площади более 21 тысячи гектаров. Основные проблемные зоны находились в Краснокутском, Новоузенском, Энгельсском, Вольском и Дергачевском районах.

Для координации работ по тушению лесных пожаров в министерстве природных ресурсов и экологии области в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, обеспечивающая оперативное информирование и координацию действий лесопожарных формирований. С апреля функционировали диспетчерские службы во всех лесохозяйственных учреждениях. С целью своевременного реагирования на возникающие возгорания в лесхозах было сформировано 25 групп пожаротушения численностью 266 человек. Осуществлялось межрайонное взаимодействие, когда в тушении одновременно участвовали сразу несколько групп, что позволило сократить время тушения и причиненный ущерб.

Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин выразил уверенность, что благодаря принятым мерам безопасность населения и сохранность лесной инфраструктуры обеспечены на должном уровне.

В настоящее время уже ведется работа по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года, включая разработку планов тушения лесных пожаров по каждому лесничеству.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области