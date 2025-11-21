21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
11:30 | 21 ноября
Саратовская область вошла в топ-5 регионов по оперативности тушения лесных пожаров
10:09 | 21 ноября
Яндекс расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними
09:32 | 21 ноября
«Золотой каток» вновь отправился в Саратовскую область
21:14 | 20 ноября
Мобильные бригады доставили на диспансеризацию почти 16 тысяч жителей сельской местности
21:12 | 20 ноября
Юные таланты готовятся к "Театральному Приволжью"
21:10 | 20 ноября
Медсестра из Петровска стала первой женщиной — Героем России на СВО
13:30 | 20 ноября
За год в суды направлены 12 исков на возмещение вреда за сбитых на дорогах животных
12:02 | 20 ноября
Анна Спиваковская из Саратовской области вошла в число победителей трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
11:30 | 20 ноября
Юные таланты готовятся к "Театральному Приволжью"
10:18 | 20 ноября
Целевики-первокурсники медуниверситета будут получать именные стипендии
С 24 ноября по 14 декабря 2025 года Яндекс проведет дни изучения искусственного интеллекта в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Школьники узнают, как устроены нейросети и как обеспечивается их безопасность. Тема урока – «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность».

На занятиях, подготовленных экспертами Яндекса, учащиеся познакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно – текстом, изображениями и звуком. Особое внимание уделено безопасности, часть урока посвящена дипфейкам: распознаванию цифровых подделок и способам защиты от возможных угроз.

«Современные школьники живут в эпоху искусственного интеллекта, где важно не только уметь пользоваться новыми инструментами, но и понимать принципы их работы. Наши уроки помогут понять, как работают эти технологии, освоить эффективные и безопасные методы работы с ними, а также познакомят со специальностями в сфере искусственного интеллекта», – директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

«Интерес к искусственному интеллекту растет, и важно, чтобы росла культура ответственного использования технологий. Поддерживая такие инициативы, как «Урок цифры», мы формируем у подрастающего поколения устойчивые навыки цифровой гигиены и критического мышления – основу цифровой безопасности каждого человека», - говорит директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Напомним, проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». В рамках проекта ведущие ИТ-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

По информации Минцифры России