Яндекс расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними

С 24 ноября по 14 декабря 2025 года Яндекс проведет дни изучения искусственного интеллекта в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Школьники узнают, как устроены нейросети и как обеспечивается их безопасность. Тема урока – «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность».На занятиях, подготовленных экспертами Яндекса, учащиеся познакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно – текстом, изображениями и звуком. Особое внимание уделено безопасности, часть урока посвящена дипфейкам: распознаванию цифровых подделок и способам защиты от возможных угроз.«Современные школьники живут в эпоху искусственного интеллекта, где важно не только уметь пользоваться новыми инструментами, но и понимать принципы их работы. Наши уроки помогут понять, как работают эти технологии, освоить эффективные и безопасные методы работы с ними, а также познакомят со специальностями в сфере искусственного интеллекта», – директор Яндекс Образования Дарья Козлова.«Интерес к искусственному интеллекту растет, и важно, чтобы росла культура ответственного использования технологий. Поддерживая такие инициативы, как «Урок цифры», мы формируем у подрастающего поколения устойчивые навыки цифровой гигиены и критического мышления – основу цифровой безопасности каждого человека», - говорит директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.Напомним, проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». В рамках проекта ведущие ИТ-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.По информации Минцифры России