«Золотой каток» вновь отправился в Саратовскую область

Регион получил высшую награду в Москве на Международной выставке-форуме «Транспорт России» за реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Саратовская область вошла в число лучших и была удостоена «Золотого катка» и диплома за достижение наилучших показателей в реализации нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Награду заместителю председателя Правительства Саратовской области Александру Стрелюхину вручил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.«Текущий год во многом знаковый, это время подведения предварительных итогов первого года реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Хочу отметить, что все показатели выполняются, реализуются масштабные проекты. За 10 месяцев в стране построено, реконструировано и отремонтировано порядка 13 000 км дорог, уложено более 174 млн кв. м. асфальта. Все эти результаты были бы невозможны без постоянного внимания к вопросам отрасли со стороны Президента, Председателя Правительства, а также без работы региональных команд. Сегодня на Транспортной неделе отметили субъекты, достигшие наилучших показателей. Хочу поздравить Саратовскую область с получением очередной награды. Это – высокая оценка работы руководства региона, благодаря которой область традиционно находится в числе лидеров по выполнению показателей нацпроектов и федеральных программ»,- сказал зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.Также высшие награды в этом году получили Амурская, Белгородская, Вологодская, Липецкая, Пензенская, Рязанская области, Кабардино-Балкарская республика, Республика Адыгея и Чеченская Республика.Работу оценивали по нескольким критериям: достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, выполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения нацпроекта и коммуникация с общественностью.В этом году общий объем финансирования дорожной деятельности Саратовской области, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и других государственных программ, достиг 16 миллиардов рублей, из них 7,8 млрд. были получены в рамках данного нацпроекта. На них планировалось привести в нормативное состояние 167 км дорог регионального значения. Также были предусмотрены работы в рамках двухлетних контрактов (2025-2026 г.г.) протяженностью 118 км. Часть объектов из двухгодичных контрактов уже завершена.Напомним, что за время существования дорожных нацпроектов Саратовская область получает золотой каток третий раз.