Медсестра из Петровска стала первой женщиной — Героем России на СВО

В преддверии Дня Героев Отечества рассказываем о земляках, совершивших подвиг в ходе проведения специальной военной операцииВ апреле 2023 года фельдшер Ступинской подстанции скорой помощи, саратовчанка Людмила Болилая добровольно отправилась в зону проведения специальной военной операции. Она служила медсестрой в мотострелковом полку 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии.По командному пункту подразделения, где находилась ефрейтор Болилая, 31 января 2025 года украинскими нацистами был совершён внезапный огневой налёт. В результате были ранены её сослуживцы. Медсестра бросилась на помощь пострадавшим, сумела вытащить из-под обстрела нескольких военнослужащих.Во время второй по счёту атаки накрыла собой раненого бойца, приняв на себя значительную часть осколков. Благодаря решительным действиям Людмилы Болилой были спасены жизни бойцов ВС РФ, сама же она в тяжёлом состоянии направлена в полевой госпиталь.22 мая президент России Владимир Путин вручил Людмиле Болилой «Золотую Звезду» Героя России. Она стала первой женщиной — Героем в ходе специальной военной операции.В 2025 году Людмила Вячеславовна стала участницей кадрового проекта «Лидеры России. Политика», проходила стажировку в Госдуме Российской федерации.