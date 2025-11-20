За год в суды направлены 12 исков на возмещение вреда за сбитых на дорогах животных

просмотров: 96

Если за последнюю неделю октября в регионе произошло порядка четырех дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных (с начала года — около 50), то за две недели ноября только 3 ДТП.Тем не менее, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напоминает водителям, что в поездках за пределами города необходимо проявлять повышенную осторожность.По статистике, наибольший риск выхода диких животных существует на дорогах Калининского, Гагаринского, Хвалынского, Лысогорского, Воскресенского и Балашовского районов.Для того, чтобы избежать ДТП с дикими животными рекомендуется соблюдать следующие правила:Следить за окрестностями, особенно в ночное время и сумерки, а также там, где дорога проходит через лесистую местность.Использовать дальний свет при движении вне населенных пунктов при отсутствии встречного транспорта.Снижать скорость или плавно остановиться, если животное появилось у дороги.Порядок действий при ДТП с диким животным стандартный – нужно выключить зажигание, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудников ДПС, а при наличии пострадавших – скорую помощь.Специалисты комитета поясняют: если вы сбили дикое животное на территории Саратовской области, и у вас есть действующий полис ОСАГО ущерб будет взыскиваться комитетом со страховой компании. И только в случае отсутствия полиса ОСАГО - с владельца транспортного средства (по решению суда).Сумма ущерба за сбитое дикое животное составляет:за кабана - 30 тыс. руб.за косулю - 40 тыс. руб.за лося - 80 тыс. руб.Данные средства перечисляются в бюджеты районов, на территории которых произошло ДТП.По состоянию на ноябрь 2025 года, комитетом предъявлено 53 претензии страховым компаниям либо автовладельцам на возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам в результате ДТП с участием животных. В этом году ведомство направило в суды 12 исков, три из них сейчас находятся на рассмотрении.Комитет напоминает, что оставление места ДТП с участием дикого животного – это такое же нарушение, как и при любой другой аварии, и за него грозит наказание – как минимум лишение прав.