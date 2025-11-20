Анна Спиваковская из Саратовской области вошла в число победителей трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

20 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Названы имена победителей основного трека Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». 30 участников из 15 регионов России стали лучшими авторами программы «Министерство контента», объединившей блогеров и государственных служащих. В число победителей вошла доцент Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского, кандидат медицинских наук Анна Спиваковская.

Она – практикующий врач педиатр и ревматолог. Одним из ключевых проектов Анны стала семейная школа «Следуй за мечтой», получившая грантовую поддержку и более 70 000 просмотров. В этом проекте она создала безопасное и человеческое образовательное пространство для детей и их родителей – без страха, сложных терминов и давления. Анна признается, что блогером себя до сих пор не считает: участие в «ТопБЛОГ» стало для нее вызовом и возможностью усилить голос тех, кто несет в медицинской тематике проверенную, экспертную информацию, а главным своим достижением она считает не награды, а количество жизней, которых коснулась ее работа.

«Безусловно, совместная работа блогеров и государства не просто нужна, она необходима: сегодня люди чаще верят тем, кто рядом, кто говорит на одном языке и показывает все изнутри. «Министерство контента» – это не про конкурс, а про пространство, где твое слово не растворяется в шуме, а становится частью системы без потери искренности. Такое взаимодействие создает открытое и достоверное информационное пространство, повышает доверие к органам власти», – отметила Анна Спиваковская.

Анна участвовала в разработке и презентации интерактивной, мультимедийной образовательной платформы «Вакциняшка» направления «Здоровье» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Медиапродукт повышает доверие к вакцинации и формирует грамотное отношение к иммунизации среди детей и взрослых.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».