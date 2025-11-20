20 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
13:30 | 20 ноября
За год в суды направлены 12 исков на возмещение вреда за сбитых на дорогах животных
12:02 | 20 ноября
Анна Спиваковская из Саратовской области вошла в число победителей трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
11:30 | 20 ноября
Юные таланты готовятся к "Театральному Приволжью"
10:18 | 20 ноября
Целевики-первокурсники медуниверситета будут получать именные стипендии
09:16 | 20 ноября
В 2026 году по программе «Земский работник культуры» планируется трудоустроить 35 человек
17:00 | 19 ноября
Новым главным режиссером Вольского театра станет Петр Куликов
16:15 | 19 ноября
В Казани стартовал VII турнир по хоккею среди любительских студенческих команд на Кубок ПФО
15:30 | 19 ноября
«Моя хата с краю»: скандал с экс-главой Алгайского района обрастает новыми подробностями
14:30 | 19 ноября
Белые лепестки – как символ жизни, победы и радости
14:00 | 19 ноября
В Саратовской области планируется повысить стоимость патента для трудовых мигрантов
Юные таланты готовятся к "Театральному Приволжью"


Саратовская школа креативных индустрий (ШКИ) готовится к первому участию в фестивале "Театральное Приволжье".

В рамках подготовки к фестивалю в ШКИ состоялся мастер-класс по актерскому мастерству, который провел известный режиссер и актер саратовского театра «Версия» Александр Овчинников.

"Это было невероятное погружение в мир творчества и возможностей самовыражения! Мы не просто выполняли упражнения, мы познавали силу голоса, активизировали фантазию, тренировали память и оттачивали восприятие", - отметили студенты.

Участники мастер-класса подчеркнули, что актерское искусство позволяет лучше понимать себя и окружающий мир, открывая безграничные возможности для творчества и самореализации.

Министерство культуры Саратовской области уделяет большое внимание и оказывает поддержку творческим инициативам детских и молодежных театральных коллективов региона.

"Саратовская область активно готовится к очередному фестивалю «Театральное Приволжье», - отметила министр культуры области Наталия Щелканова. - Этот фестиваль стал доброй традицией, и ежегодное участие в нем – яркое свидетельство творческого роста. Сезон 2025/2026 годов станет седьмым для Саратовской области. Участие в фестивале способствует повышению уровня мастерства и объединяет талантливую молодежь, искренне любящую театр".

Фестиваль "Театральное Приволжье", общественный проект Приволжского федерального округа, был инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.