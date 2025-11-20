20 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:16 | 20 ноября
В 2026 году по программе «Земский работник культуры» планируется трудоустроить 35 человек
17:00 | 19 ноября
Новым главным режиссером Вольского театра станет Петр Куликов
16:15 | 19 ноября
В Казани стартовал VII турнир по хоккею среди любительских студенческих команд на Кубок ПФО
15:30 | 19 ноября
«Моя хата с краю»: скандал с экс-главой Алгайского района обрастает новыми подробностями
14:30 | 19 ноября
Белые лепестки – как символ жизни, победы и радости
14:00 | 19 ноября
В Саратовской области планируется повысить стоимость патента для трудовых мигрантов
13:10 | 19 ноября
В 2025 году Энгельсский краеведческий музей празднует 100-летие со дня его основания
12:00 | 19 ноября
В список сервисов, доступных в период ограничений мобильного интернета, вошли новые приложения
11:00 | 19 ноября
Саратовские казаки стали участниками военно-спортивных соревнований по многоборью
10:17 | 19 ноября
20 и 21 ноября жители области смогут получить бесплатную юридическую помощь
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В 2026 году по программе «Земский работник культуры» планируется трудоустроить 35 человек

В 2026 году по программе «Земский работник культуры» планируется трудоустроить 35 человек


В 2026 году в Саратовской области продолжится реализация федеральной программы «Земский работник культуры», а также профориентационного проекта «Эстафета профессионального успеха», направленного на решение кадровых вопросов в сфере художественного образования.

В рамках проекта специалисты Саратовского областного учебно-методического центра встретились со студентами факультета искусств педагогического института Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Молодым специалистам рассказали о возможностях программы «Земский работник культуры» и как стать ее участником.

В конце января состоится мероприятие «Профкомпас» - экспериментальная педагогическая площадка, в рамках которой будет проводиться ярмарка вакансий, где молодые специалисты смогут пообщаться с руководителями детских школ искусств и участниками проекта «Земский работник культуры - 2025», которые прошли отбор и уже приступили к работе.

В 2026 году по программе «Земский работник культуры» планируется трудоустроить 35 человек.