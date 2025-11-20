просмотров: 49

В 2026 году в Саратовской области продолжится реализация федеральной программы «Земский работник культуры», а также профориентационного проекта «Эстафета профессионального успеха», направленного на решение кадровых вопросов в сфере художественного образования.В рамках проекта специалисты Саратовского областного учебно-методического центра встретились со студентами факультета искусств педагогического института Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Молодым специалистам рассказали о возможностях программы «Земский работник культуры» и как стать ее участником.В конце января состоится мероприятие «Профкомпас» - экспериментальная педагогическая площадка, в рамках которой будет проводиться ярмарка вакансий, где молодые специалисты смогут пообщаться с руководителями детских школ искусств и участниками проекта «Земский работник культуры - 2025», которые прошли отбор и уже приступили к работе.В 2026 году по программе «Земский работник культуры» планируется трудоустроить 35 человек.