В Казани стартовал VII турнир по хоккею среди любительских студенческих команд на Кубок ПФО

В соревнованиях принимают участие сборные из 14 регионов ПФО.От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников соревнований поприветствовал помощник полпреда Владимир Колчин: «В очередной раз гостеприимная Республика Татарстан принимает Турнир на Кубок ПФО. Убежден, что игра в хоккей доставит вам удовольствие и вы все вернетесь домой с положительными эмоциями».Саратовскую область представляет команда, собранная из сильнейших студентов вузов и колледжей региона.В первом матче команда встретилась со сборной Кировской области и уступила со счётом 1:3. Во второй игре саратовцы проявили характер и в овертайме вырвали победу у хоккеистов Пермского края — 2:1.Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.По информации пресс-службы полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе