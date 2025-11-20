20 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 19 ноября
Новым главным режиссером Вольского театра станет Петр Куликов
16:15 | 19 ноября
В Казани стартовал VII турнир по хоккею среди любительских студенческих команд на Кубок ПФО
15:30 | 19 ноября
«Моя хата с краю»: скандал с экс-главой Алгайского района обрастает новыми подробностями
14:30 | 19 ноября
Белые лепестки – как символ жизни, победы и радости
14:00 | 19 ноября
В Саратовской области планируется повысить стоимость патента для трудовых мигрантов
13:10 | 19 ноября
В 2025 году Энгельсский краеведческий музей празднует 100-летие со дня его основания
12:00 | 19 ноября
В список сервисов, доступных в период ограничений мобильного интернета, вошли новые приложения
11:00 | 19 ноября
Саратовские казаки стали участниками военно-спортивных соревнований по многоборью
10:17 | 19 ноября
20 и 21 ноября жители области смогут получить бесплатную юридическую помощь
16:30 | 18 ноября
Саратовские педагоги и школьники открыли для себя обновлённый Ботанический сад СГУ
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Новым главным режиссером Вольского театра станет Петр Куликов

Новости / Культура
Пётр Иванович Куликов в ближайшее время займет должность нового главного режиссёра Вольского драматического театра. Куликов известен своим многолетним опытом работы в театрах — ранее был режиссером Тамбовского молодёжного театра, директором ГАУК «Тамбовтеатр», поставил множество успешных спектаклей в разных городах. Его подход сочетает профессионализм, внимание к деталям и заботу о каждом актерe.

Новый главный режиссёр Пётр Куликов хорошо знаком с репертуаром Вольского театра, с труппой и творческими планами. Российская театральная общественность знает его как актёра, режиссёра, продюсера и вдохновителя.

Петр Куликов уже встретился с коллективом театра, пообщался с артистами, рассказал о творческих планах. Под его руководством Вольский театр будет обновлять репертуар и работать над новыми форматами — от камерных постановок до больших фестивальных проектов. Среди ближайших планов — работа над спектаклями, которые затронут темы современности и расскажут актуальные истории. Также новый режиссер будет больше уделять внимание развитию детских программ и поддержке молодых актёров.

Театральная общественность поздравляет Вольск с приходом нового главного режиссера. Это начало новой творческой страницы, которая обещает много интересного и важного для всей культурной жизни города.