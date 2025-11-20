Новым главным режиссером Вольского театра станет Петр Куликов

просмотров: 126

Новый главный режиссёр Пётр Куликов хорошо знаком с репертуаром Вольского театра, с труппой и творческими планами. Российская театральная общественность знает его как актёра, режиссёра, продюсера и вдохновителя.Петр Куликов уже встретился с коллективом театра, пообщался с артистами, рассказал о творческих планах. Под его руководством Вольский театр будет обновлять репертуар и работать над новыми форматами — от камерных постановок до больших фестивальных проектов. Среди ближайших планов — работа над спектаклями, которые затронут темы современности и расскажут актуальные истории. Также новый режиссер будет больше уделять внимание развитию детских программ и поддержке молодых актёров.Театральная общественность поздравляет Вольск с приходом нового главного режиссера. Это начало новой творческой страницы, которая обещает много интересного и важного для всей культурной жизни города.