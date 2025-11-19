Белые лепестки – как символ жизни, победы и радости

просмотров: 34

В Перинатальных центрах Саратова и Энгельса отметили «День белого лепестка». Международный день белого лепестка – это день торопыжек, недоношенных детей, которые появились на свет с низкой массой тела.В Клиническом перинатальном центре теплая осенняя встреча началась с поздравительного слова главного врача Анастасии Ребровой.«Ежегодно только в нашем Перинатальном центре рождаются около 300 недоношенных детей, это примерно 10% от общего количества новорожденных. Особые слова благодарности хочется сказать врачам – детским анестезиологам-реаниматологам. Они сразу начинают бороться за жизнь малыша-торопыжки. Сначала — за первый самостоятельный вдох, дальше — за здоровье всех органов и систем организма», - рассказала Анастасия Анатольевна.В перинатальном центре 8-й городской клинической больницы было много танцев, веселья, улыбок взрослых и заразительного детского смеха. Родительские бейджи пестрели фантастическими цифрами: 480, 490, 640, 700. Это первый вес мальчишек и девчонок, вовсю резвившихся на празднике. Сейчас их не отличишь от сверстников, которые родились в положенный срок. И в этом огромная заслуга всего коллектива перинатального центра.«Потрясающий заряд позитива дарят эти малыши всем нам. Видеть результаты своего труда бесценно. Это дает энергию для новых успехов и побед», - сказал главный врач 8-й горбольницы Юрий Максимов.В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больнице N1 в программе празднования было Шоу мыльных пузырей, вручение традиционных подарков, неформальное общение сотрудников и гостей, совместное фотографирование.«Всемирный день недоношенных детей призван привлечь внимание к этой проблеме, в том числе в России. Ведь недоношенность — это проблема, с которой семьи и общество сталкиваются независимо от благосостояния и уровня развития. Но для всех нас этот день, прежде всего – веселый, трогательный, детский праздник с искренними эмоциями и неподдельным чувством благодарности за свершившиеся чудеса! Не без помощи медицины, конечно!» - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.