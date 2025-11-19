В Саратовской области планируется повысить стоимость патента для трудовых мигрантов
Вчера на заседании комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и собственности заслушан законопроект, устанавливающий коэффициент, применяемый в расчете стоимости патента для трудовых мигрантов в следующем году.
Стоимость патента, уплачиваемого трудовыми мигрантами, зависит от коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, и приближена к размеру НДФЛ жителя области. Законопроектом предлагается установить в 2026 году региональный коэффициент в размере 2,763, ежемесячная стоимость патента для трудового мигранта составит 9423 рубля, что на 866 рублей больше платежа этого года.
Напоминаем, патенты должны приобретаться трудовыми мигрантами, приезжающими из стран с безвизовым режимом въезда на территорию Российской Федерации – Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Грузии за исключением стран Таможенного союза – Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси.
Законопроект вынесен на очередное заседание регионального парламента.
