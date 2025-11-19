В 2025 году Энгельсский краеведческий музей празднует 100-летие со дня его основания

просмотров: 69

18 ноября в 14.00 музей представит творческую юбилейную программу.Презентация межрегионального социокультурного проекта «Волга.Город.Музей».В рамках проекта создан общедоступный виртуальный ресурс, где на основе музейных артефактов и уникальных историй представлено наследие поволжских территорий. В этот день в музее состоится открытие одноименной выставки.Презентация нового выставочного пространства «Музейный излом». Экспозиция расскажет посетителям об основных вехах пути, начиная с основания в 1925 году Центрального музея республики немцев Поволжья.Творческая программа «ВЕК МУЗЕЯ».В рамках тематической программы гостям расскажут об истории музея, важных периодах в деятельности учреждения и людях, внесших вклад в становление и развитие музея.Вход свободный.