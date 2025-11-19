19 ноября 2025 СРЕДА
Новости
14:30 | 19 ноября
Белые лепестки – как символ жизни, победы и радости
14:00 | 19 ноября
В Саратовской области планируется повысить стоимость патента для трудовых мигрантов
13:10 | 19 ноября
В 2025 году Энгельсский краеведческий музей празднует 100-летие со дня его основания
12:00 | 19 ноября
В список сервисов, доступных в период ограничений мобильного интернета, вошли новые приложения
11:00 | 19 ноября
Саратовские казаки стали участниками военно-спортивных соревнований по многоборью
10:17 | 19 ноября
20 и 21 ноября жители области смогут получить бесплатную юридическую помощь
16:30 | 18 ноября
Саратовские педагоги и школьники открыли для себя обновлённый Ботанический сад СГУ
15:30 | 18 ноября
Объекты культурного наследия Саратовской области показали на выставке в музее-панораме «Сталинградская битва»
14:38 | 18 ноября
Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени
14:30 | 18 ноября
Иностранным студентам саратовских вузов помогают адаптироваться к жизни в России
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В список сервисов, доступных в период ограничений мобильного интернета, вошли новые приложения

Новости
В список сервисов, доступных в период ограничений мобильного интернета, вошли новые приложения


Для саратовцев стали доступны новые российские сервисы из «белого» списка социально значимых приложений и сайтов.

Ранее в «белый список» уже вошли соцсети, национальный мессенджер MAX, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, сайт платёжной системы МИР. Также доступ обеспечен к Госуслугам, сайтам Президента и Правительства.

На втором этапе в список включены
- сайты госорганов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- Почта России;
- Альфа-Банк;
- государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак;
- СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler;
- РЖД и туристический портал Туту.ру;
- навигатор 2ГИС;
- такси Максим;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России. В дальнейшем он будет пополняться.

Не блокировать наиболее востребованные сервисы и приложения в период временных ограничений мобильной связи позволяет специальное техническое решение, которое разработано Минцифры России и операторами связи.

Данная мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности населения отключениями мобильного интернета.

По информации пресс-службы министерства цифрового развития и связи Саратовской области