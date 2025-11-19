В список сервисов, доступных в период ограничений мобильного интернета, вошли новые приложения
Для саратовцев стали доступны новые российские сервисы из «белого» списка социально значимых приложений и сайтов.
Ранее в «белый список» уже вошли соцсети, национальный мессенджер MAX, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, сайт платёжной системы МИР. Также доступ обеспечен к Госуслугам, сайтам Президента и Правительства.
На втором этапе в список включены
- сайты госорганов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- Почта России;
- Альфа-Банк;
- государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак;
- СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler;
- РЖД и туристический портал Туту.ру;
- навигатор 2ГИС;
- такси Максим;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России. В дальнейшем он будет пополняться.
Не блокировать наиболее востребованные сервисы и приложения в период временных ограничений мобильной связи позволяет специальное техническое решение, которое разработано Минцифры России и операторами связи.
Данная мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности населения отключениями мобильного интернета.
По информации пресс-службы министерства цифрового развития и связи Саратовской области