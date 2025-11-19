Саратовские казаки стали участниками военно-спортивных соревнований по многоборью

просмотров: 95

17 ноября 2025 года сборная команда МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» приняла участие в районных соревнованиях по военно-спортивному многоборью «Нам силу дает наша верность Отчизне», приуроченных к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.Соревнования проводились по трем дисциплинам: плавание, общая физическая подготовка, военно-тактическая медицина.Сборную команду школы представляли воспитанники ВПК «Юный десантник» и ВПК «Маргеловцы».Юные казаки показали лучшие результаты в номинациях: «Военно-тактическая медицина» и "Плавание".Участие в мероприятии способствовало развитию чувства патриотизма, совершенствованию навыков физической подготовки и повышению интереса учащихся к службе в органах внутренних дел.