Саратовские казаки стали участниками военно-спортивных соревнований по многоборью

17 ноября 2025 года сборная команда МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» приняла участие в районных соревнованиях по военно-спортивному многоборью «Нам силу дает наша верность Отчизне», приуроченных к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.

Соревнования проводились по трем дисциплинам: плавание, общая физическая подготовка, военно-тактическая медицина.

Сборную команду школы представляли воспитанники ВПК «Юный десантник» и ВПК «Маргеловцы».
Юные казаки показали лучшие результаты в номинациях: «Военно-тактическая медицина» и "Плавание".

Участие в мероприятии способствовало развитию чувства патриотизма, совершенствованию навыков физической подготовки и повышению интереса учащихся к службе в органах внутренних дел.

