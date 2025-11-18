Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени

просмотров: 93

Председатель Саратовской региональной организации общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» Юрий Усынин высоко оценил региональную программу работы с ветеранами СВО.Напомним, по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина для участников специальной военной операции в регионе реализуется программа «Наши герои» .«Особую ценность я вижу в комплексном подходе программы. С одной стороны, это погружение участников специальной военной операции в реальную работу органов власти через стажировки. Полученный на фронте колоссальный опыт работы в экстремальных условиях, принятия ответственных решений и командного взаимодействия является бесценным активом для гражданской службы. Прохождение стажировки позволило нашим защитникам адаптировать этот уникальный опыт для решения мирных задач», - рассказал Юрий Усынин.«С другой стороны, участники вовлечены и в патриотическую работу. И это абсолютно правильно. Эти люди – настоящие герои нашего времени, защищающие национальные интересы и суверенитет страны. Их слова, их искренние истории, лишенные какой бы то ни было фальши, являются важными для подрастающего поколения. Никакие учебники не заменят живого общения с теми, кто отстаивал правду на поле боя.Совместными усилиями власти и ветеранского сообщества удалось выстроить в регионе эффективную систему, которая не только воспитывает патриотов, но и помогает вернувшимся с войны героям найти свое достойное место в мирной жизни», - отметил ветеран.