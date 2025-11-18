18 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
16:30 | 18 ноября
Саратовские педагоги и школьники открыли для себя обновлённый Ботанический сад СГУ
15:30 | 18 ноября
Объекты культурного наследия Саратовской области показали на выставке в музее-панораме «Сталинградская битва»
14:38 | 18 ноября
Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени
14:30 | 18 ноября
Иностранным студентам саратовских вузов помогают адаптироваться к жизни в России
13:30 | 18 ноября
Студентов из ПФО поздравили с праздником клипом «Вместе весело шагать»
12:30 | 18 ноября
ЛОР-комбайн обеспечил возможность комплексной диагностики и лечения в Питерской районной больнице
12:00 | 18 ноября
13 медалей привезли спортсмены «РиФ» с Кубка России по плаванию
11:48 | 18 ноября
Саратовцы продолжают акции в поддержку новой школы
11:48 | 18 ноября
Сергей Гладков о бывшем главе Алгайского района Федечкине: Личное благополучие выше интересов малой родины
11:30 | 18 ноября
20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени

Новости
Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени


Председатель Саратовской региональной организации общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» Юрий Усынин высоко оценил региональную программу работы с ветеранами СВО.

Напомним, по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина для участников специальной военной операции в регионе реализуется программа «Наши герои» .

«Особую ценность я вижу в комплексном подходе программы. С одной стороны, это погружение участников специальной военной операции в реальную работу органов власти через стажировки. Полученный на фронте колоссальный опыт работы в экстремальных условиях, принятия ответственных решений и командного взаимодействия является бесценным активом для гражданской службы. Прохождение стажировки позволило нашим защитникам адаптировать этот уникальный опыт для решения мирных задач», - рассказал Юрий Усынин.

«С другой стороны, участники вовлечены и в патриотическую работу. И это абсолютно правильно. Эти люди – настоящие герои нашего времени, защищающие национальные интересы и суверенитет страны. Их слова, их искренние истории, лишенные какой бы то ни было фальши, являются важными для подрастающего поколения. Никакие учебники не заменят живого общения с теми, кто отстаивал правду на поле боя.

Совместными усилиями власти и ветеранского сообщества удалось выстроить в регионе эффективную систему, которая не только воспитывает патриотов, но и помогает вернувшимся с войны героям найти свое достойное место в мирной жизни», - отметил ветеран.