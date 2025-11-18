Саратовские педагоги и школьники открыли для себя обновлённый Ботанический сад СГУ

просмотров: 79

Педагоги, школьники и воспитанники детских садов побывали в учебно-научном центре «Ботанический сад» Саратовского государственного университета, где недавно завершилась масштабная реконструкция, осуществлённая при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.Участники экскурсии смогли оценить богатую коллекцию растений из разных регионов мира, включая Европу, Северную Америку, Среднюю Азию, Средиземноморье, Крым и Кавказ. Педагогов и школьников привлекли благоустроенные экотропы, современная система освещения и инновационный подход к оформлению экспозиции.Каждое растение сопровождается табличкой с QR-кодом, позволяющим получить подробную информацию о виде.