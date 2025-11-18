Объекты культурного наследия Саратовской области показали на выставке в музее-панораме «Сталинградская битва»

просмотров: 84

На минувшей неделе стартовала выставка «Саратов – Сталинграду. 1942-1943 гг.». Она открылась в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде. Экспозиция посвящена вкладу Саратова в победу в Великой Отечественной войне, в том числе помощи воюющему Сталинграду. Выставка рассказывает о том, что регион сыграл ключевую роль в обеспечении советских войск боевыми и материальными резервами, в эвакуации и лечении солдат и офицеров, получивших ранения в ожесточенных боях.В экспозиции представлены образцы продукции, выпускаемой для нужд фронта, личные вещи, награды, нагрудные знаки, элементы боевой техники, а также медицинская литература, тематические листовки и рисунки.На выставке экспонируются и фотографии объектов культурного наследия региона. Например, посетители смогут увидеть здание кинотеатра «Победа» в Саратове (пл. Кирова, 1), где для нужд фронта заготавливали припасы. Кроме того, в экспозиции представлены снимки Гостиного двора в Вольске (ул. Коммунистическая, 9) и гостиницы «Астория» в Саратове (пр. Столыпина, 34), бывшие госпиталями в то нелегкое время, а также многие другие объекты.Организаторами выставки выступили Музей-заповедник «Сталинградская битва», Саратовский областной музей краеведения и ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».На открытии новой выставки Генеральный директор ФГБУК «АУИПИК» Юрий Бородаев отметил, что она станет еще одним вкладом в сохранение и популяризацию отечественного культурного наследия.Выставка продлится до 8 февраля.