18 ноября 2025 ВТОРНИК
Иностранным студентам саратовских вузов помогают адаптироваться к жизни в России

В Саратовской области продолжается комплексная работа по адаптации и социализации иностранных граждан. Очередные просветительские мероприятия для иностранных студентов прошли в Саратовской государственной юридической академии, Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского и Вавиловском университете.

Лекционный курс, разработанный на основе рекомендаций Федерального агентства по делам национальностей с учетом региональной специфики, был проведен в формате открытого диалога. Спикерами выступили преподаватели Саратовской государственной юридической академии, представители Духовного управления мусульман Поволжья и Саратовского туристского информационного центра.

В ходе интерактивного занятия иностранные студенты узнали об истории и культуре России и Саратовского края, основах российского законодательства, необходимости его соблюдения. Им также разъяснили ключевые социальные нормы и особенности религиозной культуры, уделив особое внимание традициям ислама в России и важности межконфессионального диалога.

В текущем году министерством внутренней политики и общественных отношений области уже организовано 10 подобных лекций в ведущих саратовских вузах. Участниками мероприятий стали более 1 тысячи иностранных студентов первых и вторых курсов.

«Регулярное проведение таких занятий с использованием адаптированных методических материалов ФАДН России – важный инструмент интеграции иностранных граждан. Они помогают студентам лучше ориентироваться в правовом поле, осознавать свои права и обязанности, что создает комфортные условия для их учебы и жизни в нашей стране. Системная работа в этом направлении способствует формированию позитивного восприятия России», – прокомментировал исполняющий обязанности  министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.


По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области