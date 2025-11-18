Студентов из ПФО поздравили с праздником клипом «Вместе весело шагать»

18 ноября 2025 ВТОРНИК
Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил новый видеоклип из масштабной серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» в Международный день студента.

В новой аранжировке песня «Вместе весело шагать» играет современными ритмами: энергичные ударные, ксилофон и хор создают драйв, близкий студентам, сохраняя при этом «детскую интонацию». В клипе звучит уникальный инструмент – двухгрифовая укулеле. Кульминацией видеоролика стал рэп-куплет, сочиненный и исполненный детьми из Татарстана. Особым участником нового видеоклипа стал Ансамбль незрячих музыкантов «НеЗаМи» из Татарстана.

Саратовскую область в клипе представили двое музыкантов. Софья Тюльпакова исполнила свою вокальную партию на Набережной Космонавтов. А Инна Якушева поддержала ритм композиции на ксилофоне.

Масштабная серия видеороликов «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» – это семь клипов, отражающих красоту и богатство Приволжского федерального округа. Клипы «Течет река Волга», «Гляжу в озера синие» и «Как молоды мы были» уже доступны к просмотру на площадках #МУЗЫКАВМЕСТЕ.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и проекта «ДНК России».